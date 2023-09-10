В липецком избиркоме вслед за главой ЦИК призвали не руководствоваться слухами при подаче жалоб

Избирательная комиссия Липецкой области в одном из сообщений привела цитату председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, прокомментировавшей вбросы неподтвержденной информации на выборах. Ее комментарий комиссия сравнила с сообщениями о директоре Становлянского центра занятости, которая якобы пыталась контролировать, как голосуют подчиненные.

Госпожа Памфилова отметила, что волна обращений о предполагаемых фальсификациях отвлекает сотрудников, которые перегружены рассмотрением действительно серьезных обращений. «Мы разбираемся с каждым, чтобы понимать, что за этим стоит», — сказала глава ЦИК. Она посоветовала депутатам, которые распространяют такие сообщения, не предполагать, а предотвращать конкретные нарушения. «Не заваливайте нас сообщениями типа "одна бабушка сказала"», — добавила госпожа Памфилова.

В Липецкой области на довыборах депутата Госдумы от региона представители КПРФ и ЛДПР выявили несколько нарушений. В частности, облизбирком сообщил о проверках фактов вбросов бюллетеней на участке №15-32 в Сенцово в Липецком районе. Двух членов местной комиссии отстранили от работы.

По состоянию на 12 часов 10 сентября в Липецкой области явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по 114 округу составила 27,66% избирателей, проголосовало 117 496 человек. Электронный бюллетень заполнили 86% от числа подавших заявления.

Владимир Зоркий