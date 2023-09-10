До 37% петербуржцев хранят сбережения в валюте

В Санкт-Петербурге на валютных счетах хранят свои накопления до 37% жителей. Об этом со ссылкой на данные исследования страхового дома «ВСК» 10 сентября сообщает «Деловой Петербург».
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В целом по России стране валюту как инструмент накоплений и инвестиций в среднем используют 54% граждан.
При этом отношение к валюте как к финансовому инструменту меняется в зависимости от региона. Так, большинство обладателей валютных счетов проживают в Краснодаре и Новосибирской области — 50–56% опрошенных.
Традиционно наиболее востребованными валютами в РФ граждане считают доллар (72% опрошенных) и евро (46%). На третьем месте по популярности — китайский юань (26%).
Ранее «Ъ» писал, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года.