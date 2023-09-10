До 37% петербуржцев хранят сбережения в валюте

В Санкт-Петербурге на валютных счетах хранят свои накопления до 37% жителей. Об этом со ссылкой на данные исследования страхового дома «ВСК» 10 сентября сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В целом по России стране валюту как инструмент накоплений и инвестиций в среднем используют 54% граждан.

При этом отношение к валюте как к финансовому инструменту меняется в зависимости от региона. Так, большинство обладателей валютных счетов проживают в Краснодаре и Новосибирской области — 50–56% опрошенных.

Традиционно наиболее востребованными валютами в РФ граждане считают доллар (72% опрошенных) и евро (46%). На третьем месте по популярности — китайский юань (26%).

Ранее «Ъ» писал, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2024 года.

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