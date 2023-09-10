Валех Аббасов: по сообщению о нарушении в Нефтекамске проводится проверка

Член общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии (при Общественной палате республики) Валех Аббасов сообщил «Ъ-Уфа», что в настоящее время проводится проверка сообщения о возможном вбросе бюллетеней на избирательном участке №504 в Нефтекамске. «О нарушении пока говорить рано, проводится проверка. По опубликованным в СМИ фотографиям невозможно достоверно установить местоположение урн для голосования. Поэтому необходимо дождаться окончания проверочных мероприятий, чтобы установить истину, — отметил господин Аббасов. — От общественных наблюдателей информации о возможном нарушении не поступало».

Олег Вахитов

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