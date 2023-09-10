Наблюдатель заявил о нарушении на выборах в Курултай Башкирии

Наблюдатель на участке №504 в Нефтекамске Дарья Хамидуллина сообщила о вбросе бюллетеней. В ее жалобе, опубликованной в Telegram-канале «Пульс РБ», сообщается, что председатель участковой избирательной комиссии Кристина Пудовкина вбросила пачку бюллетеней в урну для голосования. Предполагаемое нарушение было зафиксировано на видео. Наблюдатель просит отстранить Кристину Пудовкину от работы в комиссии, ящик опечатать и при подсчете голосов не учитывать бюллетени из него. На участок была вызвана полиция. Получить оперативный комментарий в МВД по Башкирии не удалось.

Кристина Пудовкина занимает должность начальника отдела опеки и попечительства администрации Нефтекамска.

Сегодня в Башкирии избираются 110 депутатов седьмого созыва Курултая Башкирии (участвуют 859 кандидатов), а также в сельские и поселковые советы.

Как сообщила на первом брифинге председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко, по состоянию на 10:00 проголосовали около 191,4 тыс. избирателей, явка составила 6,4%, что соответствует явке на выборах депутатов Курултая в 2018 году.

Влада Шипилова

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