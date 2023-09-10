Лучшим водителем такси в Ижевске стал Виктор Грибченков

Региональный этап всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России» прошел в Ижевске. Как сообщают организаторы, в нем победил Виктор Грибченков, который занял первое место и в прошлогоднем конкурсе. Второе место занял Валентин Наговицын, третье Иван Потемкин. Виктор Грибченков представит Удмуртии на всероссийском этапе конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Организаторы Фото: Организаторы

Всего в региональном этапе приняли участие 15 водителей такси. Они сдавали тест на знание правил дорожного движение, истории региона, расположения улиц, достопримечательностей, а также закона и истории такси. На автодроме таксисты показали скоростное маневрирование и плавность вождения со стаканом воды на крыше. Участники преодолели дистанцию на автомобиле: параллельная парковка, «змейка», «стоп-линию», «бокс», движение передним и задним ходом, повороты на 90 градусов и т.д.

Организаторами конкурса выступают Общественный совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.