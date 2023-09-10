Общая явка на выборах в Краснодарском крае к 10 часам утра составила 26,7%

По данным на 10:00 10 сентября общая явка на муниципальных выборах в Краснодарском крае составила 26,7%. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Избирательные участки по всей Кубани открылись в 8:00, они будут работать до 20:00. Всего в регионе работают 765 избирательных участков. По итогам первого дня явка составляла 24,1% (проголосовали 268 тыс. человек).

На Кубани в этом году проходят 62 избирательные кампании муниципального уровня. Жители края выбирают 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата.

Александр Орлов

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