Жителя Удмуртии будут судить за распространение интимных фото экс-сожительницы

В Удмуртии будут судить 52-летнего жителя Балезинского района, который по данным следствия распространял среди знакомых интимные фотографии бывшей сожительницы. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов.

Следствие считает, что в апреле 2023 года он напечатал фотографии интимного характера своей бывшей сожительницы, которые были сделаны, когда они жили вместе, и раздал их знакомым местным жителям.

В рамках расследования провели осмотр места происшествия, проверили показания на месте, организовали искусствоведческую судебную экспертизу, допросили потерпевшую и свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.