В Свердловской области утвердили подъемные для специалистов сельхозпредприятий

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил подъемные выплаты молодым специалистам сельхозпредприятий в малых городах и поселках городского типа, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее на такую господдержку могли претендовать только жители сел и деревень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Теперь предлагается выплачивать «подъемные» молодым работникам, проживающим не только в сельских населенных пунктах, но и в поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек. Это существенное подспорье для молодых специалистов и дополнительный стимул остаться работать именно в нашем регионе»,— сказал господин Куйвашев.

На субсидию могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, работающие в организациях АПК или крестьянско-фермерских хозяйствах. Специалисты с высшими образованием получат 200 тыс. руб, со средним профессиональным образованием — 150 тыс. руб. Всего из бюджета области планируется направить 2,3 млн руб. на поддержку сотрудников в 2024 году.

Условия для получения подъемных на обзаведение хозяйством будут одинаковыми для всех претендентов. Изменения коснутся сотрудников 42 предприятий.

Ева Коршунова

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