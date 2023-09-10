В Челябинске мероприятия в честь Дня города посетили 40 тыс. человек

Мероприятия в рамках празднования 287-летия со дня основания Челябинска посетили около 40 тыс. местных жителей и гостей города. Нарушений общественного порядка не допущено, сообщают в ГУ МВД региона.

В Челябинске в День города прошло 13 праздничных мероприятий. За соблюдением общественного порядка в ходе них следили более 2,5 тыс. полицейских, друженников и сотрудников частных охранных организаций.

«Места проведения мероприятий и прилегающая к ним территория были заблаговременно обследованы с применением технических средств и служебных собак, выставлено ограждение. На всех мероприятиях дежурили сотрудники полиции, осуществлялся пропускной режим»,— поясняют в областном ГУ МВД.

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