В Липецкой области на избирательном участке заблокировали КОИБ

Избирательная комиссия Липецкой области сообщила, что операторы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), члены елецкой участковой избирательной комиссии № 07-05 от партий ЛДПР и КПРФ до начала голосования 10 сентября заблокировали устройство своими неправильными действиями. В регионе в эти дни проходят дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному округу №114.

В комиссии отметили, что КОИБ был в исправном состоянии. До открытия помещения с его помощью распечатали контрольные данные о проголосовавших, которые совпадали с данными, полученными после закрытия участка 9 сентября. «По инструкции ЦИК России о порядке использования технических средств подсчета голосов операторам следовало подтвердить, что контрольные данные совпадают. Однако вместо кнопки «да» они нажали «нет». На следующий вопрос техники: «Заблокировать КОИБ?» операторы выбрали «да». После этого техника была заблокирована», — рассказали в комиссии.

Сейчас голосование на избирательном участке идет в прозрачный стационарный ящик. После завершения здесь будет ручной пересчет голосов. Операторы КОИБ пишут объяснительные.

Вчера облизбирком сообщил о проверки фактов вбросов бюллетеней на участке №15-32 в Сенцово в Липецком районе. Двух членов местной комиссии отстранили от работы.

В Липецкой области явка на довыборах в Госдуму 9 сентября по состоянию на 20.00 составила 23,74% избирателей. По итогам второго дня в регионе проголосовало 100 753 человек.

Владимир Зоркий