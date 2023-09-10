В первые два дня губернаторских выборов явка составила 35,6%

В Нижегородской области по итогам первых двух дней голосования на выборах губернатора явка на избирательные участки составила 35,6%. По данным облизбиркома, проголосовали почти 886,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие 72% избирателей из 125,5 тыс. человек. выбравших для себя такую форму волеизъявления.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 8 сентября начались выборы губернатора и довыборы городских и муниципальных депутатов. Продлятся выборы до 10 сентября включительно.

На пост губернатора претендуют пять действующий глава региона Глеб Никитин, вице-спикер областного заскобрания Владислав Егоров, депутат заксобрания Владислав Атмахов, представитель «Партии пенсионеров» Александр Быков и предприниматель Илья Померанцев.

Андрей Репин