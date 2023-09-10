Минобороны РФ заявил об уничтожении 8 беспилотников и 3 катеров в районе Крыма

В районе Крыма в ночь на 10 сентября было уничтожено восемь беспилотников и трех быстроходных катеров. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, беспилотники запустили из Украины в направлении территории РФ. Их удалось сбить над акваторией Черного моря. Быстроходные катера Willard Sea Force производства США были уничтожены в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный. На них находились десантные группы ВСУ, следовавшие в направлении Крыма. Точное число военных Минобороны не называет.

Вечером 9 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил об уничтожении сразу трех беспилотников в течение одного часа.

Александр Орлов

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