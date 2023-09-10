Компания, фигурирующая в уголовном деле начальника УАДиТ, начала тяжбу с управлением

Пермская подрядная организация - ООО «СПК-Групп» обратилась в арбитражный суд Пермского края с иском к ГКБУ«Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) Пермского края , оспаривая требование краевого ведомства о выплате денежных средств по банковской гарантии (выдана обществу «Русским народным банком»). Иск в суд поступил в начале сентября, первое заседание назначено на 3 октября, значится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yandex Фото: Yandex

Одновременно с иском подрядная компания пыталась ввести обеспечительные меры в виде запрета УАДиТ требовать от банка выплаты в счет возмещения ущерба денежную сумму в рамках контракта - по устройству электрического освещения на Восточном обходе Перми.

«СПК-Групп» мотивировал свое заявление тем, что между ним и УАДиТ имеется спор о выполненных, но не принятых работах. Истец указал, что обязательства, обеспеченные независимой гарантией, не были нарушены, выплата гарантом управлению денежных средств по обеспеченным обязательствам является преждевременной. По мнению «СПК-Групп» выплата денежных средств по банковской гарантии приведет значительному ухудшению финансового состояния подрядчика и к его банкротству. Однако суд отказал во введении обеспечительных мер.

Небьольшой пермский подрядчик «СПК-Групп» стал широко известен этим летом. Его директор и учредитель Павел Ковыев фигурирует в уголовном деле начальника УАДиТ Андрея Уголькова как свидетель.

По версии СУ СКР по Пермскому краю, начальник управления через посредника получил 15 млн руб. от представителя ООО «СПК-Групп», которое выполняло контракт по установке светового оборудования на участке Восточного обхода Перми. Как предполагают силовики, эти деньги господин Угольков получил за подписание актов выполненных работ. Показания в отношении начальника управления дал директор ООО Павел Ковыев. Господин Угольков был арестован, суд продлил его содержание в СИЗО до 2 ноября.

В мае прошлого года ООО «СПК-Групп» выиграло крупный контракт по устройству стационарного освещения Восточного обхода Перми. Стоимость контракта составила более 408,7 млн руб. Окончание работ запланировано на 31 января 2024 года.

Стоит отметить, что ранее «СПК-Групп» не получала таких крупных лотов. В 2021 году ООО заключило шесть государственных контрактов на общую 81,679 млн руб., в этом — один контракт на 31,084 млн руб.