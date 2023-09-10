ВС запретил пить спиртное после ДТП из-за случая в ХМАО

Верховный суд запретил пить спиртное после ДТП, даже если пострадал только водитель. Постановление приняли после инцидента в Нижневартовском районе ХМАО, сообщило издание Autonews.

Инцидент произошел в мае 2022 года. Водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина получил травмы и позже попал в больницу. Сотрудники ДПС установили, что автомобилист был в нетрезвом виде. Владелец иномарки объяснил, что употребил спиртное после аварии, чтобы «заглушить боль». Несмотря на это, водителю не удалось избежать наказания — у него отобрали удостоверение и оштрафовали на 30 тыс. руб.

Мужчина обратился в Верховный суд. По словам его защитника, в результате аварии вред другим лицам не был причинен, поэтому у его подопечного не было обязанности оставаться на месте ДТП и не употреблять алкогольные напитки.

Верховный суд не согласился с таким утверждением. В материалах дела указано, что инцидент характеризуется как ДТП и вред здоровью получил сам водитель. Поэтому он обязан был выполнить предписанные ПДД требования.

«В силу пункта 2.7 ПДД водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования», — говорится в постановлении Верховного суда.

Ева Коршунова

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