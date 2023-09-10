На выборах губернатора Омской области явка составила 18,82%

В Омской области на выборах губернатора явка на 10:00 10 сентября составила 18,82%. Проголосовали 275 тысяч человек, сообщил глава облизбиркома Иван Ходаков. В лидерах по явке Октябрьский округ, в районах – Крутинский район, где уже проголосовало более половины избирателей.

В Хакасии, где избирают главу республики, депутатов верховного совета, глав и депутатов муниципальных образований региона, явка составила на это время 22,99%, в Красноярском крае – 25,27%. В Новосибирской области на 10:00 проголосовали 19,30% избирателей (4034 тыс. человек), без учета дистанционного голосования, в Алтайском крае – 17,94% (296 446 избирателей).

В Кузбассе явка составила на 10:00 10 сентября 70,96%.

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Анна Егорова