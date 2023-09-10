В четырех районах Челябинска может измениться цвет водопроводной воды

В жилых домах Челябинска в связи с ремонтом очистных сооружений и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания может меняться цвет водопроводной воды. Об этом предупреждают в мэрии.

Ремонт затронет водовод, питающих Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы, в которых цвет воды может меняться с 10 по 12 сентября. В течение 1-2 суток после завершения работ ситуация стабилизируется.

«Переключения на водоводе из-за увеличенной скорости потока могут привести к временным изменениям качества питьевой воды по органолептическим показателям»,— поясняют в администрации города.

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