Новосибирская «Сибирь» проиграла ХК «Автомобилист»

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходил на новой домашней арене новосибирцев «Сибирь – Арене» и завершился со счетом 1:6 в пользу гостей.

В первом периоде счет открыл «Автомобилист», шайбу забросил Кертис Волк. Сравнять счет смог новосибирец Иван Климович, однако, позже Максим Денежкин смог снова вывести вперед екатеринбургскую команду. Нарастил разрыв и закрепил успех Стефан Да Коста, который в последнюю четверть второго периода забросил третью шайбу в ворота хозяев.

Третий период ознаменовался рекордом для «Автомобилиста» в КХЛ. Алексей Макеев за 7 мин и 20 сек смог забросить три шайбы в ворота «Сибири». Как отмечают в официальной группе клуба в «ВКонтакте», предыдущий рекорд принадлежал Анатолию Голышеву и составлял 17 мин и 45 сек.

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски и капитан команды Егор Аланов извинились перед болельщикам за поражение от гостей. «Игру пять на пять начали хорошо, были моменты, но потом пошли ненужные удаления, которые соперник сразу реализовал. У нас же, в большинстве, сегодня ничего не получалось. Опять же, плохое большинство даёт энергии сопернику. Потом много неправильных движений шайбы пошло»,– сказал он.

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Даниил Тарабукин