В Екатеринбурге мотоциклист не справился с управлением и погиб в ДТП

Ночью в Чкаловском районе Екатеринбурга водитель мотоцикла BMW наехал на дорожное металлическое ограждение. От полученных травм мотоциклист скончался на месте до прибытия медиков, сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением мотоцикла. В каком состоянии он был за рулем, будет установлено после проведения экспертизы.

Во время аварии водитель был в мотошлеме. Он имел стаж вождения категории «А» 16 лет.

Ева Коршунова

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