Комик Мусагалиев внесен в базу «Миротворец» после поездки в ДНР

Российский шоумен и комик Азамат Мусагалиев попал в украинскую базу «Миротворец» после того, как выступил на концерте в Донецкой народной республике. Он был там вместе с коллегой Денисом Дороховым, который находится в базе с 2019 года.

База «Миротворец» создана в 2014 году. Сайт позиционирует себя как центр исследований преступлений против нацбезопасности Украины. Формально он не является официальным реестром.

Господин Мусагалиев выступил 8 сентября на концерте у мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР. Мероприятие было посвящено Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В концерте также приняли участие SHAMAN, Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко и другие артисты. В интервью местным журналистам господин Мусагалиев пожелал жителям Донбасса «мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких». Господин Дорохов рассказал, что они общались с военными, которые «защищают эту землю». Комики ранее не высказывали своего отношения к российско-украинскому конфликту.