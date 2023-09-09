Сборная Англии сыграла вничью со счетом 1:1 с Украиной в отборе к Евро-2024

Футбольная сборная Англии сыграла с Украиной со счетом 1:1 в матче отборочного турнира к Чемпионата Европы-2024. Игра прошла на Городском стадионе в польском Вроцлаве.

В составе украинской сборной гол забил Александр Зинченко (26-я минута), среди англичан отличился Кайл Уокер (41).

После ничьей английская сборная по-прежнему занимает первое место в группе C с 13 очками. Украина, набравшая семь очков, занимает второе место. Помимо Англии и Украины в группу C входят Италия (3 очка), Северная Македония (3) и Мальта (0).

Эрдни Кагалтынов