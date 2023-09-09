«Металлург» обыграл «Витязь» в гостевом матче

Магнитогорский «Металлург» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3 в гостевом матче. Об этом сообщают в южноуральском хоккейном клубе.

На первых четырех минутах команды обменялись заброшенными шайбами — на свой счет их записали Семен Кошелев и Александр Яремчук. На шестой минуте магнитогорцев вывел вперед форвард Денис Зернов. Ближе к середине игрового периода равенство в счете восстановил Игорь Руденков. К концу тайма «Витязь» вывел вперед в большинстве Игорь Савчик.

На 40-минуте сравнял счет Георгий Дронов. Победную шайбу забросил Данила Юров.

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