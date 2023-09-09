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В Челябинске в День города выступила группа «Дискотека Авария»

В рамках празднования Дня города в Челябинске выступила группа «Дискотека Авария» и певица Юлианна Караулова. Они вышли на сцену возле Торгового центра.

Главный праздничный концерт начался в 17 часов с выступления государственного симфонического оркестра Челябинской области. Затем к зрителям вышел солист Большого театра Алексей Татаринов. В 20 часов началось выступление Юлианны Карауловой, которую примерно через час сменила «Дискотека Авария».

Также в честь празднования 287-летия города в Челябинске были запланированы выступления рэперов L’One и Ramil’.

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