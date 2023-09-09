В Челябинске выбрали победителей первенства по BMX-фристайлу

В день празднования 287-летия со дня основания в Челябинске состоялись соревнования по BMX-фристайлу — Кубок RCC Extreme. Мероприятие прошло на парковке возле ледовой арены «Трактор».

Были определены 11 победителей всероссийских соревнований. Среди юниоров 17-18 лет наградили Александра Варывдина и Андрея Кружалова из Свердловской области, Николач Якимова из Татарстана. В числе юниорок 19-22 лет лучшими стали Анастасия Блинова и Алина Грамашова из Московской области, Мария Сигарева из Санкт-Петербурга. Среди юниоров (19-22 года) победу одержали Амир Шарафиев, Александр Моллаев, Артем Холодняков, Анар Алиев и Арсений Любишкин.

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