В Челябинске в день празднования 287-летия выбрали «Человека города»

В рамках празднования Дня города в Челябинске выбрали победителя конкурса «Человек города». Им стал Никита Николов. Ему вручен приз — безлимитная карта на бесплатный проезд в городском общественном транспорте в течение года, сообщают в мэрии.

Участникам конкурса «Человек города» нужно было представить интересную идею для развития Челябинска. Победитель предложил сформировать систему памятных табличек — надписей в физической или электронной форме (в том числе с использованием NFC-меток), в которых бы отображались значимые исторические события города.

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