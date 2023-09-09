«Амкар» не может одержать победу на своем поле

Футбольный клуб «Амкара» в девятом туре группы «Серебро»-Второй лиги с минимальным счетом проиграл «Новосибирску». Гости забили гол на 25-й минуте встречи.

Таким образом, с начала чемпионата пермский «Амкар» еще ни разу не смог победить на своем поле. Всего дома «красно-черные» проиграли два матча.

Подопечные Ивана Черенчикова по-прежнему занимают 4-е место с 13 очками в турнирной таблице, а «Новосибирск» лидирует в турнире с 23 очками.

В 10-м туре 17 сентября «Амкар» сыграет дома с московским «Чертаново».