Краснокамский производитель картона не смог получить для своего проекта статус приоритетного

Министерство промышленности и торговли Пермского края собирается отклонить заявку краснокамского ООО «Кама» на реализацию инвестиционного проекта по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте краевого ведомства. Как следует из документа, компания планировала реализовать свою инициативу как региональный приоритетный инвестиционный проект (ПИП), статус которого подразумевает административную поддержку, а также возможность получить землю в льготную аренду без торгов и инвестиционный налоговый вычет. Отклонение заявки в проекте приказа объясняется тем, что она не соответствует правилам утверждения перечня ПИП в целях развития лесного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе «Камы» ситуацию не прокомментировали.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, проект подразумевает повышение производительности новой картоноделательной машины, запущенной в 2021 году, и строительство котельной. Объем инвестиций в него оценивается в 3,5 млрд руб. По данным собеседника «Ъ-Прикамье», получить для проекта статус ПИП «Кама» собиралась, рассчитывая, что это позволит получить в льготную аренду дополнительные лесные участки для заготовки древесины.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Компания является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон. Выручка в 2022 году — 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб. В начале этого года у предприятия появился новый инвестор. Банк «Открытие», владевший «Камой» с 2018 года, продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. В конце мая Augment Investments Limited снизила свое участие в уставном капитале «Камы» со 100% до 0,1%, а 99,9% теперь принадлежат учрежденному инвесткомпанией ООО «Лес Инвест Холдинг».