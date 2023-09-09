В Краснодаре полицейские разыскивают вооруженного курьера Delivery Club

Краснодарские полицейские ищут курьера Delivery Club, вооруженного пистолетом. Об этом сообщают в пресс-службе городского управления МВД.

Сотрудники полиции отреагировали на публикацию в местном телеграм-канале. В ней сказано, что работник сервиса доставки агрессивно отреагировал на лай беспризорной собаки в свой адрес. Мужчина достал пистолет и намеревался застрелить пса, однако животное защитила женщина.

«На основании выявленной в сети Интернет информации инициировано проведение проверки, по результатам которой будет установлена личность мужчины и его действиям дана правовая оценка», — отметили в УМВД России по городу Краснодару.

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на остановке, где встречают детей со школьных автобусов.

Наталья Решетняк

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