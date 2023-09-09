Крючков: в Симферополе произошел бытовой пожар в воинской части

В столице Крыма – Симферополе – произошел пожар в воинской части. Кадры ЧП появились в местных пабликах. Советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале назвал пожар «обычным бытовым возгоранием».

«Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет… Обычное бытовое возгорание»,— написал представитель власти.

Олег Крючков отметил, что на месте работают два пожарных автомобиля, в настоящий момент огонь локализован.

Наталья Решетняк

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