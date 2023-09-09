Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о заведении с греческой тематикой, ставшим реальным конкурентом Eva, Greeks и Meraki, но с демократичными ценами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гермес Фото: Гермес

Ресторан «Гермес» на Лесной улице работает в формате one price. Закуски тут стоят 250 руб., а все остальные блюда — по 400 руб. Предложение интересное, если учесть, что гастрономическая тематика нового заведения — греческая, а все прочие известные заведения Москвы, сделавшие ставку на сувлаки, гирос и тарамасалата, работают совсем в другом ценовом регистре.

Так что новый «Гермес» стал реальным конкурентом Eva, Greeks и Meraki. В условиях повышенной экономической турбулентности ради экономии можно вытерпеть и неуютный холодный интерьер, и циклопические размеры заведения — 100 мест внутри, 100 на веранде, и разномастное окружение за соседними столами.

Порции тут не слишком большие, но хорошо подходят для шеринга, а качество еды полностью соответствует его цене и не вызывает нареканий, разве что вкусовая гамма могла бы быть чуть ярче, но с поправкой на среднестатистический запрос, это, скорее, наблюдение, чем пожелание.

В обширном меню «Гермеса» главное не пропустить бабагануш с тунцом и каперсами и мусс из феты с копченой треской и икрой палтуса. А также трубочки спанаколита из фило теста с начинкой из рубленой говядины с оливками, фисташками и каперсами, запеченного окуня с розмарином и долму с ягненком. Самым голодным рекомендуется гирос с курицей или говядиной в домашней пите с овощами, жареным картофелем и соусом дзадзики.