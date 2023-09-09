Эстония позарилась на российские активы

Эстония может первой в Европе конфисковать российские активы для помощи Украине. Законопроект об этом правительство должно одобрить в ближайшие две недели, заявил Bloomberg глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. После этого документ передадут в парламент. Как уточняет агентство, российские компании владеют в Эстонии активами примерно на €35 млн. Правовую базу для изъятия арестованной собственности республика готовит почти год. Как уточнили в МИД страны, процесс затрудняли уже действующие законы о защите частной собственности. Обсуждение аналогичной инициативы на уровне Евросоюза неоднократно заходило в тупик.

Эстония, вероятно, столкнется с противодействием со стороны Брюсселя, полагает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Национальное законодательство может действовать тем или иным образом, но оно должно коррелировать и опираться на европейское в том числе и в области санкций. Эстония столкнется с тем, что это будет оспариваться на уровне Евросоюза, ведь с исками в отношении Таллина придется разбираться уже ЕС.

Думаю, здесь давление идет с двух сторон. Таллин понимает, что с экономической точки зрения у него сохраняется зависимость от российского бизнеса. Кроме того, почему они снова об этом заявили? Известный факт, что бизнес мужа премьер-министра Эстонии плотно связан с Россией. Вопрос, насколько ощутимо для россиян все это будет решаться, тогда и будет понятно, какие активы подпадут под действие этого закона. Пока основные проблемы у тех, кто просто владеет имуществом, обычных физических лиц, граждан.

Насколько реально сейчас в европейских судах оспорить внесение в санкционные списки или заморозку имущества? Успешные прецеденты есть. Пока неуспешные прецеденты по оспариванию — это по России. Понятно, тут высокий уровень политической мотивации. Например, вопросы исключения из санкционных списков связаны с освобождением имущества, которое находится под ограничениями, но это в основном известные фамилии.

На сегодняшний момент только в Канаде и на Украине есть законы, которые позволяют конфисковать имущество подсанкционных лиц. Вообще, обсуждение идет еще шире, предлагается подвергать заморозке активы лиц, которые не находятся под санкциями, с целью оказать максимальное давление на принимающих решения в России.

Наверное, единственный сейчас случай, когда яхта российского олигарха была продана. Ее задержали в Гибралтаре, и там же и прошел аукцион. В отношении других активов прецедентов пока нет».

Как заявил глава эстонского МИДа, законопроект об изъятии замороженных активов «реально ударит по олигархам и по российскому государству». Насколько это вероятно? Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что даже в случае одобрения инициативы, с ее применением возникнут проблемы:

«Недвижимость в Эстонии активно покупалась. Это был один из самых дешевых способов получить европейский ВНЖ, в перспективе и гражданство. Помимо определенной близости и языковой составляющей, Прибалтика являлась и важнейшим транспортным хабом до определенного времени.

Продавать объект недвижимости сейчас на падающем рынке недвижимости с учетом роста процентных ставок и осложнением ситуации с ипотекой — это вопрос открытый. Единственное, что можно оперативно сделать, например, пытаться изымать вклады, то есть денежные средства. Или применять какие-то материальные схемы, касающиеся сырья и всего остального. Но это требует очень серьезных банковских маневров.

И финансовая система Прибалтики, естественно, запитана на Северную Европу. Там представлены банки Швеции, Норвегии, Германии, поэтому тоже вопрос, насколько это станет прецедентом.

Судя по всему, поводом к данному заявлению Эстонии стало объявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон отправит $5,4 млн активов на поддержку Украины. Это очень большая сумма. В ЕС пытаются найти способ централизованно использовать активы, но есть и некоторые ограничения в области частной собственности других стран и граждан.

Поэтому никто не хотел на фоне краткосрочности конфликта инициировать большой отток из ЕС. Все прекрасно понимают, что следующим по этому поводу может высказаться Китай, сформулируем это так. Есть проблемы у Индии, у Саудовской Аравии, на самом деле практически у всех, и поэтому Брюссель до последнего времени пытался избегать развития данной ситуации. Сейчас все усложнилось активизацией переговорных дедлайнов, которые теперь поставлены на осень. И на фоне вопросов финансирования, связанных, например, с ситуацией на американском и европейском треке, будет попытка задавить тему использования собственности. На данном этапе это, скорее, прощупывание почвы, поиски другого источника финансирования с учетом того, что Евросоюз, судя по всему, будет снижать его на государственном уровне».

На днях во время поездки на Украину американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США передадут арестованные активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Это происходит впервые. В пресс-релизе Госдепартамента уточнялось, что речь идет о сумме в $5,4 млн. В феврале этого года суд Нью-Йорка разрешил конфисковать такую же сумму со счета основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Генпрокурор тогда объявил, что средства будут переданы «для поддержки народа Украины».

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Елизавета Скобцова