В Курганской области арестовали обвиняемого в убийстве 24-летней давности

Суд в Курганской области заключил под стражу бывшего местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки, сопряженном с изнасилованием. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщают в региональном управлении СК России.

По версии следствия, в апреле 1999 года тогда еще 19-летний житель Кургана пригласил девушку на встречу в городе на территории детского сада по улице Половинской. Находясь на веранде, он изнасиловал и задушил ее. Впоследствии горожанин скрылся за пределы Курганской области и жил в разных регионах РФ. В этом году его задержали в Якутии.

«Место нахождения мужчины было установлено, он был задержан в Республике Саха (Якутия). В ходе допроса обвиняемый дал следователю признательные показания»,— сообщают в управлении СКР региона.

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