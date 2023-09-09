В Краснодарском крае явка на выборы к 15:00 превысила 13 процентов

В Краснодарском крае 9 сентября явка на муниципальных выборах превысила 13%, сообщили в региональном избиркоме (сведения на 15:00).

«Общая активность избирателей в Краснодарском крае – 13,5%»,— говорится в сообщении.

Голосование на Кубани проходит в течение двух дней: 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00. Более 1 млн жителей Кубани изберут 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата. 9 сентября в регионе открылись 765 избирательных участков. Как сообщают краевые власти, на участках работают независимые наблюдатели, общественный порядок обеспечивают 5,5 тыс. полицейских, казаков и росгвардейцев.

Наталья Решетняк

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