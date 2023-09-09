В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом

Управление Роспотребнадзора по Башкирии зарегистрировало вспышку сальмонеллеза в детском саду №19 в Белорецке. По данным «Ъ-Уфа», заболели 29 детей, 19 из них госпитализированы. Остальные 10 находятся в удовлетворительном состоянии. До данным Роспотребнадзора, заболевшие также есть среди персонала дошкольного учреждения.

Эпидемиологи проводят расследование инцидента. В Роспотребнадзоре отмечают, что детский сад закрыт и опечатан, угрозы распространения инфекции нет.

Вспышка кишечной инфекции в дошкольном образовательном учреждении произошла 7 сентября, в настоящее время по факту группового заболевания проводится прокурорская проверка. Надзорное ведомство намерено оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания в детском саду.

Наталья Балыкова

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