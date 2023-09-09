Главный инфекционист Кубани сообщил, что мощной волны COVID-19 осенью не будет

Мощной волны коронавирусной инфекции этой осенью ждать не стоит, однако рост заболеваемости все же произойдет. Такое мнение высказал «Краснодарским известиям» главный инфекционист Кубани, главврач краевой специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Он отметил, что COVID-19 приобретает сезонный характер, а общая эпидситуация находится под контролем.

Между тем в крае на базе инфекционных больниц сохранены 70 коек для пациентов с коронавирусом. Также предусмотрена возможность оказания медицинской помощи пациентам в стационарах краевых, городских и районных больниц.

Сергей Зотов сообщил, что симптомы коронавирса стали все больше напоминать симптомы ОРВИ. При этом осложнения в виде вирусной пневмонии по-прежнему угрожают пациентам из групп риска, куда входят: пожилые люди, больные сахарным диабетом, ожирением и гипертоники.

Наталья Решетняк

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