Александр Антонов победил в забеге на небоскреб «Высоцкий»

Спортсмен из Екатеринбурга Александр Антонов преодолел 52 этажа небоскреба за 5 минут и 1 секунду и стал победителем соревнований. Об этом сообщили на сайте БЦ «Высоцкий».
В состязании приняли участие 128 мужчин и 68 женщин. Победителями в мужском забеге стали:
- Александр Антонов, Екатеринбург (5 минут 1 секунда).
- Евгений Марков, село Петрокаменское (5 минут 7 секунд).
- Иван Кузнецов, Первоуральск (5 минут 11 секунд).
В женском зачете призовые места заняли:
- Наталья Тихонова, Магнитогорск (6 минут 34,3 секунды).
- Любовь Новгородцева, Нижний Тагил (6 минут 34,6 секунды).
- Елена Пятыгина, Новоуральск (6 минут 57 секунды).
Напомним, первый забег на БЦ «Высоцкий» прошел в 2013 году. Рекорд по подъему на небоскреб принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову, которой преодолел 1132 ступени за 4 минуты 42 секунды.