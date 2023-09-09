Александр Антонов победил в забеге на небоскреб «Высоцкий»

Спортсмен из Екатеринбурга Александр Антонов преодолел 52 этажа небоскреба за 5 минут и 1 секунду и стал победителем соревнований. Об этом сообщили на сайте БЦ «Высоцкий».

В состязании приняли участие 128 мужчин и 68 женщин. Победителями в мужском забеге стали:

Александр Антонов, Екатеринбург (5 минут 1 секунда).

Евгений Марков, село Петрокаменское (5 минут 7 секунд).

Иван Кузнецов, Первоуральск (5 минут 11 секунд).

В женском зачете призовые места заняли:

Наталья Тихонова, Магнитогорск (6 минут 34,3 секунды).

Любовь Новгородцева, Нижний Тагил (6 минут 34,6 секунды).

Елена Пятыгина, Новоуральск (6 минут 57 секунды).

Напомним, первый забег на БЦ «Высоцкий» прошел в 2013 году. Рекорд по подъему на небоскреб принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска Ивану Кузнецову, которой преодолел 1132 ступени за 4 минуты 42 секунды.

Василий Алексеев

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