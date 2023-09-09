ХК «Сочи» уступил «Динамо» в матче четвертого тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на выезде уступил московскому «Динамо» в рамках четвертого тура КХЛ. Матч закончился со счетом 4:0.

На 27-й минуте москвичи открыли счет после точного броска Никиты Гусева. Через семь минут хозяева удвоили преимущество, когда отличился Джордан Уил. В самом начале третьего периода нападающий «Динамо» Эрик О’Делл забил третью шайбу в ворота «Сочи». На 51-й минуте отличился Максим Джиошвили и установил окончательный счет в матче. В итоге победа «Динамо» со счетом 4:0.

После четвертого тура «леопарды» занимают десятое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч ХК «Сочи» сыграет 11 сентября в Ярославле с «Локомотивом».

Евгений Леонтьев

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