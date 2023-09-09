Владелец «Сереброники» не намерен брать деньги с писателя Алексея Иванова

Основатель сети ювелирных магазинов в Перми Андрей Саламатин отреагировал в соцсети на намерение продюсера уральского писателя Алексея Иванова – Юлии Зайцевой – судится за бренд «Сердце Пармы». В конце прошлого года Роспатент зарегистрировал за господином Саламатиным товарный знак «Сердце Пармы». Под них «Сереброника» выпустила серию украшений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вконтакте Андрея Саламатина Фото: Вконтакте Андрея Саламатина

Госпожа Зайцева заявила о намерении «добиться максимальных штрафов» для компаний, которые использовали интеллектуальную собственность: название книги Алексея Иванова «Сердце Пармы». «Теперь, похоже, даже сам Иванов должен будет им заплатить за право свободно использовать собственный роман. Для справки. Авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с "Сереброникой" почему-то, как мне кажется, не проверила»,— отметила госпожа Зайцева.

«Тут Юлия Зайцева сильно ошибается. Название «Сердце Пармы» зарегистрировано «Сереброникой» в Роспатенте. Само это название придумано не Ивановым, о чем сам Иванов неоднократно говорил публично. Но сама книга очень хорошая, полезная, интересная и гениальная, да и автор - очень уважаемый мной человек. Но вот продюсер этого человека - ведёт себя очень некрасиво. Поэтому будем требовать извинений. И компенсации морального вреда» - написал в комментариях на своей странице «Вконтакте» господин Саламатин.

Он также опроверг намерения предъявлять финансовые претензии писателю. « Мы делаем доброе дело: эта коллекция - посвящение пермской душе, пермскому наследию, воспетыми Алексеем Ивановым. Злость Зайцевой ни чем не оправдана. Мы не собираемся и не имеем право по закону брать за это название деньги с Иванова. А Зайцева грубо передергивает. Эти крики: «Караул! Грабят!» - оскорбительны для меня, для всей нашей компании и для наших поклонников» - заявил бизнесмен.

Отметим, что 14 августа АО «Амбер Пермалко» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы» для выпуска алкогольной продукции. По данной заявке Роспатент решение пока не принял.