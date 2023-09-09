В Кузбассе явка к середине второго дня голосования составила более 60%

Избирательный комиссии регионов Сибири подводят итоги явки на 15:00 по местному времени 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Явка на выборах в Кузбассе составила 60,67% на 15:00 9 сентября. Регион, где выбирают главу области, удерживает лидерство по явке в Сибири второй день подряд. Аналогичные выборы проходят и в Алтайском крае, где уже отдали свой голос 230 тыс. человек или 13,94% от числа избирателей. Лидером среди районов края стал ЗАТО Сибирский, где явка составила 47,8%, следом идут Алейский (37,3%), Родинский (37,2%) и Суетский (37,1%) районы.

В Красноярском крае на выборах губернатора проголосовали 20,52% избирателей. Явка на довыборах депутата Госдумы по округу 56 (Дивногорский) составила 20,47%.

В Республике Хакасия проголосовало 69 тыс. человек или 17,49% избирателей. Кроме главы республики в регионе проходят выборы в верховный совет и горсовет Абакана. Самая большая явка в регионе — в Абакане, где проголосовали 20 тыс. человек (15,42% избирателей).

По данным избиркома Новосибирской области, в регионе на это время проголосовали 316,9 тыс. избирателей (явка 15,17%) без учета дистанционного голосования. В области проходят выборы губернатора.

Явка на выборах губернатора Омской области составила на 15:00 12,14%. Всего проголосовали более 177,7 тыс. человек. Двухдневное голосование в регионе стартовало сегодня.

В порядке дистанционного голосования в Алтайском крае проголосовали более 88,8 тыс. человек (79%) из 111,8 тыс. зарегистрированных, в Новосибирской области — более 58,7 тыс. (66%) из 89,1 тыс. участников.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Даниил Тарабукин