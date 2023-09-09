Хоккеисты «Ижстали» проиграли в выездном матче «Горняку-УГМК»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Ижевска проиграл во второй выездной игре сезона команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Как сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь», матч закончился со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Главный тренер хоккеистов из Удмуртии Константин Маслюков на послематчевой пресс-конференции выразил мнение, что игра была равная.

«Два гола в меньшинстве — значит, будем еще над этим компонентом работать. Хотя перед игрой ставили ребят в курс, как команда соперника разыгрывает. Сам хоккей по настрою, по выполнению понравился. Но одна ошибка — и получили третий гол. А пустые ворота — это уже жизнь. По настрою и по выполнению тактического задания мне вся игра очень понравилась»,— отметил господин Маслюков.

10 сентября ХК «Ижсталь» сыграет в Кургане с клубом «Зауралье».