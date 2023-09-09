Развожаев пообещал устранить дефицит дизтоплива на АЗС Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал устранить дефицит дизельного топлива в течение дня. По его словам, поставка горючего на все автозаправки города ожидается сегодня, 9 сентября.

«В Севастополе действительно возникли на ряде автозаправок перебои с этим видом топлива из-за логистических проблем. Сейчас бензовозы уже в Керчи», — написал Михаил Развожаев.

Он добавил, что ситуацию контролирует первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, кроме того, проблема озвучена министру энергетики РФ Николаю Шульгинову. Ожидается, что в ближайшее время ситуация с логистикой улучшится, а увеличение лимитов продажи топлива на бирже поможет стабилизировать цены.

Ранее Михаил Развожаев ответил на вопросы севастопольцев о подорожании бензина.

Наталья Решетняк

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