Прикамская активистка судится с 27 депутатами заксобрания

Как стало известно «Ъ-Прикамье», активистка Люция Капустина обратилась в Ленинский районный суд Пермская с административным исковым заявлением к 27 депутатам Законодательного собрания Пермского края. Среди них — председатель краевого парламента Валерий Сухих, вице-спикер и первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракций ЛДПР и «Новые люди» Олег Постников и Денис Шитов. Определение о принятии искового заявления к производству имеется в распоряжении редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам источников, знакомых с содержанием искового заявления, госпожа Капустина требует признать незаконным бездействие депутатов, так как они не отвечают на ее обращения и отказываются проводить некое «депутатское расследование». Первое заседание суда по заявлению госпожи Капустиной запланировано на 28 сентября.