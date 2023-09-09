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Прикамская активистка судится с 27 депутатами заксобрания

Как стало известно «Ъ-Прикамье», активистка Люция Капустина обратилась в Ленинский районный суд Пермская с административным исковым заявлением к 27 депутатам Законодательного собрания Пермского края. Среди них — председатель краевого парламента Валерий Сухих, вице-спикер и первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, руководитель фракций ЛДПР и «Новые люди» Олег Постников и Денис Шитов. Определение о принятии искового заявления к производству имеется в распоряжении редакции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам источников, знакомых с содержанием искового заявления, госпожа Капустина требует признать незаконным бездействие депутатов, так как они не отвечают на ее обращения и отказываются проводить некое «депутатское расследование». Первое заседание суда по заявлению госпожи Капустиной запланировано на 28 сентября.

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