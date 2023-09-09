В хуторе Славянского района завершают благоустройство парка

В хуторе Беликов Славянского района Кубани завершается реконструкция парка площадью 10 тыс. кв. м., сообщили пресс-службе администрации региона. Работы проводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Появилась новая детская площадка с безопасным резиновым покрытием, на которой установлены игровые комплексы для разных возрастов. Для любителей спорта организована универсальная спортивная зона с футбольным полем и площадкой для самостоятельных упражнений на современных уличных тренажерах», – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Парк оснащен современной системой уличного освещения, здесь установили новые лавочки, обустроили велосипедную дорожку. В скором времени в парке дополнительно высадят деревья.

Всего до конца 2023 года в Краснодарском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроят 142 общественные территории.

Наталья Решетняк

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