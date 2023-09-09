Движение на южном полукольце ЕКАДа превысило 46 тыс. автомобилей в сутки

Транспортный поток на южном полукольце Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) вырос до 46,7 тыс. автомобилей в сутки, спустя год, как кольцевую автодорогу замкнули. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам первого заместителя начальника управления автодорог региона Владимира Оглоблина, заметный рост интенсивности движения наблюдается на участке от Челябинского до Тюменского трактов. В августе средний показатель на нем составил 38,2 тыс. автомобилей ежесуточно. Максимальный трафик на участке превышает 46,7 тыс. машин в сутки, а в пиковые моменты регистрируется до 3,1 тыс. автомобилей в час. В 2015 году интенсивность транспортного движения на нем едва дотягивала 21 тыс. автомобилей в сутки.

«Запуск новых участков способствовал перераспределению транспортных потоков, тяжелые грузовики и фургоны стали активно использовать южное полукольцо. Почти пятую часть потока по ЕКАД составляют большегрузы — тягачи и автопоезда. Раньше весь этот транспорт двигался через город, создавая заторы и отравляя воздух», — сообщили в департаменте.

В дальнейшем власти планируют расширить дорогу до четырех полос с разделением встречных потоков на других участках. Заключен контракт на проектирование и строительство участка от Тюменского до Режевского тракта с реконструкцией транспортных развязок.

Напомним, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин дистанционно запустил сквозное движение по кольцевой автодороге общей протяженностью 94,38 км. На месте открытия движения на отрезке дороги между Полевским и Челябинским трактом присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента по УрФО Владимир Якушев.

Василий Алексеев

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