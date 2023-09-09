Суд арестовал водителя, наехавшего на ногу полицейскому

Октябрьский районный суд Новосибирска заключил под стражу водителя, наехавшего на ногу полицейскому, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, 28 августа в ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли автомобильным топливом сотрудниками полиции около одного из домов на улице Татьяны Снежиной был обнаружен автомобиль Lada Largus, водитель которого продавал топило. Увидев проверяющих, он закрылся в машине и не реагировал на требования полицейских выйти и показать документы. Затем он начал движение и наехал на ногу полицейскому, после чего скрылся с места происшествия.

Позднее сотрудники МВД задержали 26-летнего жителя Дзержинского района, который ранее уже привлекался к ответственности за ведение предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ). Собранные полицейскими материалы были переданы следователям.

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Даниил Тарабукин