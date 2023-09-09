В Сочи задержали двух волгоградцев, освиставших полицейских

В Сочи задержаны двое приезжих из Волгоградской области за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции (ч.1. ст.19.3 КоАП), сообщается в Telegram-канале городского управления МВД.

По данным полиции, молодые люди (19 и 20 лет) в состоянии опьянения, увидев автомобиль патрульно-постовой службы (ППС), начали свистеть и кричать.

«На просьбу прекратить нарушение общественного порядка не отреагировали… В результате чего к ним была применена сила и спецсредства», – отмечено в сообщении.

Постановлением суда дебоширам назначен штраф в размере 2,5 тыс. руб. Кроме того, мужчины извинились за свое поведение на камеру.

Ранее в местных пабликах распространилось видео, на кадрах которого сотрудники полиции заталкивают в служебный автомобиль молодого человека. Очевидцы осудили действия полицейских.

Наталья Решетняк

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