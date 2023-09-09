На побережье Черного моря прогнозируют смерчи

Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края объявило региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным ведомства, угроза образования водяных вихрей сохранится до конца суток 9 сентября на участке черноморского побережья: от Магри до Веселого (Сочи).

Жителям и гостям кубанских курортов рекомендуют прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС и соблюдать меры безопасности.

Наталья Решетняк

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