На побережье Черного моря прогнозируют смерчи

Штормовое предупреждение по формированию смерчей на территории Краснодарского края объявило региональное управление МЧС.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
По данным ведомства, угроза образования водяных вихрей сохранится до конца суток 9 сентября на участке черноморского побережья: от Магри до Веселого (Сочи).
Жителям и гостям кубанских курортов рекомендуют прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС и соблюдать меры безопасности.
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