Житель Чебаркульского района перевел мошенникам 1,7 млн рублей

В Чебаркульском районе 39-летний водитель лишился 1,77 млн руб., пытаясь заработать на бирже. Об этом сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что местный житель по указанию неизвестных установил приложение для видеосвязи и выполнял действия на одном из сайтов. Для «инвестирования» он оформил на себя и супругу пять займов, обналичил несколько кредитных карт. Местный житель переводил деньги на банковский счет неизвестных, ожидая зачисления денег на свой «биржевой» счет. Всего он перечислил им 1,77 млн руб.

Когда южноуральцу отказали в выводе денег, он осознал, что его обманули и обратился в полицию.

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