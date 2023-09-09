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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Японии Хаяси прибыл на Украину

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину впервые после начала специальной военной операции, сообщила NHK. Он прибыл в сопровождении бизнесменов, представляющих японские компании. Как сообщали в японском МИДе, планируется встреча господина Хаяси с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Помимо господина Кулебы Ёсимаса Хаяси встретится с другими представителями украинского правительства, а также посетит город Буча. В рамках визита он выразит готовность Японии поддерживать Украину, а также усиливать санкционный режим в отношении России, в том числе в роли председателя G7 в 2023 году.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Японии, бизнесмены, сопровождающие министра, выслушают потребности украинской стороны в части восстановления и реконструкции страны после завершения боевых действий. В рамках этой инициативы в конце 2023 — начале 2024 года планируется конференция Японии и Украины по содействию в реконструкции.

8 сентября Ёсимаса Хаяси посетил Польшу, где встретился с польским коллегой Збигневом Рау. Стороны обсуждали военные действия на Украине и необходимость совместных усилий государственных и частных секторов для восстановления страны.

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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