На Кубани 9 сентября открылись 765 избирательных участков

В Краснодарском крае открылись избирательные участки на муниципальных выборах, которые проходят с субботы, 9 сентября, по воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
В течение двух дней более 1 млн жителей Кубани изберут 49 глав городских и сельских поселений и 183 муниципальных депутата.
Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. На участках работают независимые наблюдатели, общественный порядок обеспечивают 5,5 тыс. полицейских, казаков и росгвардейцев.
Ранее сообщалось, что в муниципальных выборах в Краснодарском крае будут участвовать 747 кандидатов. Глав городских и сельских поселений изберут в Апшеронском, Ейском, Динском, Гулькевичском, Калининском, Крымском, Каневском, Курганинском, Мостовском, Лабинском, Ленинградском, Отрадненском, Новопокровском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Славянском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Тихорецком и Туапсинском районах.
Также в Краснодарском крае пройдут дополнительные выборы депутатов в гордумы Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Анапы и Армавира.
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