11 детей пострадали от действий педофила в Удмуртии

В Удмуртии 57-летнего жителя Завьяловского района требуют отправить на принудительное психиатрическое лечение. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в отношении него вынесено постановление о том, что он совершал действия сексуального характера с детьми, не достигшими 14 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, от его преступлений с июня 2020 года по апрель 2023 года мужчина на территории Ижевска пострадали 11 детей. Он находился в невменяемом состоянии. Психиатрическая экспертиза показала, что у него хроническое психическое расстройство в виде шизотипического расстройства, сочетающегося с расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии. Он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В прокуратуре считают, что мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице в стационарных условиях. Сейчас он уже находится в такой лечебнице.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Удмуртии.